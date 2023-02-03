Радий Хабиров посетил в Ермекеевском районе музей с экспозицией, посвящённой генералу Ивану Ласкину

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня ознакомился с экспозицией Ермекеевского историко-краеведческого музея, который находится рядом с парком Победы.

История музея началась 23 января 1990 года, когда райисполком принял решение об открытии районного историко-краеведческого музея. Первоначально он располагался в бывшем здании поликлиники на горе Алтын-тау, но возникший в 1991 году пожар уничтожил здание музея. Новое здание было построено из кирпича в 1996 году по проекту Вильдана Валеева.

Директор музея Файруза Ахметзянова рассказала, что у них пять экспозиционных залов: «История и развитие района в документах», «Этнография народов Башкортостана», «Природа и животный мир», «Сельское хозяйство», «Великая Отечественная война; история предприятий, учреждений, организаций района».

В настоящее время в музее хранятся более 1700 предметов основного и научно-вспомогательного фондов. Особенно полно представлены в музее этнографические материалы. Гордостью музея является ткацкий станок начала ХХ века, коллекция тканых ковров, интересна коллекция минералов, подаренная известным палеонтологом Ниной Гарутт.

«В этом году мы создали небольшую панорамную экспозицию, посвящённую 80-летию победы в Сталинградской битве. И здесь есть отдельный рассказ о генерале Иване Андреевиче Ласкине. Именно он в начале 1943 года вёл переговоры с гитлеровским командованием о капитуляции немецких войск под Сталинградом и брал в плен фельдмаршала Фридриха Паулюса. В книге Ивана Андреевича „На пути к перелому“ — воспоминания тех дней», — рассказала директор музея.

Своими впечатлениями после посещения музея Радий Хабиров поделился в своих социальных сетях после посещения музея, сообщало информагентство «Башинформ».

«Непросто сложилась его судьба. Были и несправедливые обвинения, арест. Но он боролся за свою правду и был полностью реабилитирован. Вот такие легендарные у нас земляки. Помним, гордимся и склоняем голову», — написал Радий Хабиров.

В музее размещена и отдельная экспозиция, посвящённая Герою России, легендарному комдиву Минигали Шаймуратову. По словам директора, музей постоянно посещают школьники не только из райцентра, а из всех сёл и деревень муниципалитета.