«Два кинотеатра и даже одна высотка»: уроженка башкирского Нефтекамска сняла клип о своем городе

В соцсетях набирает популярность клип, который сняли в Нефтекамске. Автор видео в небольшом ролике рассказала о главных достопримечательностях и плюсах своего города.

«Такси через весь город – максимум «сотка», два кинотеатра и одна высотка»», - поется в песне.

Стоит отметить, что буквально за несколько дней клип посмотрели более 73 тысяч человек. «Башинформу» удалось связаться с автором песни и клипа. Ею оказалась 20-летняя Софья Изместьева. Девушка до окончания школы жила с родителями в Нефтекамске, а сейчас покоряет Москву. Музыку девушка называет своим хобби. Недавно выпустила свою первую песню «Ты уже убит», записала демо-версии еще нескольких композиций. В планах – к весне записать мини-альбом. Идея снять клип о родном Нефтекамске пришла спонтанно, признается она.

«Я ехала домой в метро, с мыслями, что скоро поеду в гости к родителям. И вдруг подумала, что надо что-то интересное придумать и снять. Минут за 10 написала текст, а приехав домой, сделала подобие бита и записала «трек». По приезде же в Нефтекамск оставалось только уговорить подругу поснимать, ну и мама тоже помогла», - рассказала Софья.