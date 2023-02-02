В России командиров наделят полномочиями арестовывать военнослужащих за грубое нарушение дисциплины

Командиров воинских частей и начальников органов военной полиции ВС РФ могут наделить полномочиями арестовывать во время мобилизации, военного положения и в военное время военнослужащих без судебного решения. Как выяснило информагентство «Башинформ», мера коснётся к совершившим грубые дисциплинарные проступки прапорщикам и мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту и мобилизованным. Исключение составят офицеры.

Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму. В настоящее время согласно действующему законодательству командиры воинских частей не имеют права арестовывать подчинённых Дисциплинарный арест назначается судьёй гарнизонного военного суда.

«В настоящее время гарнизонные военные суды находятся на значительном удалении от мест дислокации войск, привлекаемых к участию в боевых действиях. Такое состояние дел недопустимо, особенно в военное время, когда неукоснительное соблюдение воинской дисциплины является одним из основных залогов успешного выполнения боевой задачи», — говорится в пояснительной записке.