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Сегодня, 10:12

В квитанциях уфимцев за отопление появились новые строки

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В квитанциях за тепло у жителей Уфы в январе появились новые строки «Площадь помещений передавших показания ИПУ по услуге «Отопление» и «Площадь помещений не передавших показания ИПУ по услуге «Отопление». Информация об этом появилась на официальном сайте УИС.

Речь идет о жильцах тех многоквартирных домов, где установлены индивидуальные теплосчетчики. Как отметили в организации, нововведения позволят сделать расчеты и начисления более прозрачными.

«Эти цифры нужны для того, чтобы самостоятельно проверить правильность выставленных сумм к оплате», — пояснили в УИС.
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