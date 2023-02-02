В квитанциях уфимцев за отопление появились новые строки

В квитанциях за тепло у жителей Уфы в январе появились новые строки «Площадь помещений передавших показания ИПУ по услуге «Отопление» и «Площадь помещений не передавших показания ИПУ по услуге «Отопление». Информация об этом появилась на официальном сайте УИС.

Речь идет о жильцах тех многоквартирных домов, где установлены индивидуальные теплосчетчики. Как отметили в организации, нововведения позволят сделать расчеты и начисления более прозрачными.

«Эти цифры нужны для того, чтобы самостоятельно проверить правильность выставленных сумм к оплате», — пояснили в УИС.