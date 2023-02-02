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Сегодня, 07:49

В Башкирии неизвестные повредили деревянную баржу на благоустроенной набережной реки Ашкадар

Рустем Газизов
Фото:Рустем Газизов

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов на своей странице в соцсетях сообщил о вандализме в городе.

«К сожалению, благоустроенные территории становятся объектом пристального внимания для вандалов. И вновь речь о набережной реки Ашкадар. На этот раз пострадала деревянная баржа. Вандалы оторвали здесь опоры, повредили элементы декора на штурвале, выдрали цепь на мостике, порезали канаты, — проинформировал мэр города. — Каждый проект мы начинаем с большим воодушевлением, стараемся сделать максимально красивыми, комфортными и современными городские пространства для наших жителей. За этим стоит огромный труд многих людей. Варварское отношение к городскому имуществу недопустимо, и мириться с ним мы не собираемся».

Рустем Газизов подчеркнул, что нарушители будут пойманы и привлечены к ответственности.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в прошлом году благоустроили набережную реки Ашкадар. Здесь появились видовая площадка, плавучая пристань, лестница-амфитеатр, места для прогулок, кафе, игровая и спортивная зоны. Обустроены пляж и парковка. На работы были выделены более 70 млн рублей.

Рустем Газизов
Фото:Рустем Газизов
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