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Вчера, 21:56

В России 1 февраля начали действовать требования к электросамокатам, моноколёсам и гироскутерам

Архив ИА «Башинформ»
Фото:Архив ИА «Башинформ»

В России 1 февраля начали действовать добровольные требования к электросамокатам, моноколёсам и гироскутерам, производимые отечественными и зарубежными компаниями. Как ранее сообщало информагентство «Башинформ», согласно стандарту, их максимальная скорость составляет 25 км/ч, масса — не более 35 кг. Кроме того, средства индивидуальной мобильности  должны уметь переходить в «пешеходный режим». Об этом в своём телеграм-канале рассказал Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Также  с 1 февраля заработал повышенный тариф на проезд фур массой свыше 12 тонн, поскольку они оказывают воздействие на целостность дорог, пишет Владимир Севастьянов.

В числе других изменений, о которых написал Владимир Севастьянов, упрощённый техрегламент для сертификации автомобилей в России. Меру планируется продлить до 1 июня 2023 года.

Автоюристы выступили с предложением пересмотреть правила дорожного движения и изменить наказание в ситуации, когда водитель начал обгон в разрешённой зоне, но завершил через сплошную полосу.

Водителей предупредили о последствиях подкрашивания стертых номерных знаков. Верховный суд лишил автовладельца водительского удостоверения за измененный регистрационный знак.

Жители новых регионов России более 50 тыс. раз обратились за государственными услугами по замене водительских удостоверений, номеров и документов на транспортные средства.

В новых регионах регулярно проходят профилактические мероприятия Госавтоинспекции по пресечению нарушений ПДД, а также информационно-пропагандистские акции и мероприятия, направленные на снижение уровня аварийности и обеспечение безопасности дорожного движения.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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