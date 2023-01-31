В Уфе федеральным судьям, назначенным указом президента России, вручили удостоверения

В Верховном суде РБ 31 января прошла торжественная церемония вручения удостоверений федеральным судьям, назначенным указом президента РФ. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя ВС РБ Иван Семенов, председатель совета судей Татьяна Писарева, председатель квалификационной коллегии судей Елена Михадюк, судьи и государственные служащие Верховного суда, сообщили «Башинформу» в пресс-службе федерального инспектора по РБ.

По поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов вручил профессиональные удостоверения председателю Альшеевского районного суда Михаилу Кондрашову, председателю Кугарчинского межрайонного суда Лилии Насыровой, председателю Советского районного суда Уфы Рустаму Гайнетдинову, судье Бирского межрайонного суда Регине Хисматуллиной и судье Учалинского районного суда Ляйсан Яковлевой.

Во время беседы с судьями Алексей Касьянов поздравил их с новым ответственным статусом, пожелав профессиональных успехов и семейного благополучия.