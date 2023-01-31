Новости Башкортостана и Уфы
69.59
+0.26
75.78
+0.37
83.79
-0.71
-7 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 16:30

В Уфе федеральным судьям, назначенным указом президента России, вручили удостоверения

пресс-служба ГФИ по РБ
Фото:пресс-служба ГФИ по РБ

В Верховном суде РБ 31 января прошла торжественная церемония вручения удостоверений федеральным судьям, назначенным указом президента РФ. В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности председателя ВС РБ Иван Семенов, председатель совета судей Татьяна Писарева, председатель квалификационной коллегии судей Елена Михадюк, судьи и государственные служащие Верховного суда, сообщили «Башинформу» в пресс-службе федерального инспектора по РБ.

По поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов вручил профессиональные удостоверения председателю Альшеевского районного суда Михаилу Кондрашову, председателю Кугарчинского межрайонного суда Лилии Насыровой, председателю Советского районного суда Уфы Рустаму Гайнетдинову, судье Бирского межрайонного суда Регине Хисматуллиной и судье Учалинского районного суда Ляйсан Яковлевой.

Во время беседы с судьями Алексей Касьянов поздравил их с новым ответственным статусом, пожелав профессиональных успехов и семейного благополучия.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика