Последний шанс. Жительница Башкирии поборола алкозависимость и вернула себе троих детей

В одном из районов Башкирии в дом многодетной семьи постучалась беда. Сначала трое детей остались без отца — его жестоко убили. Затем их мать начала прикладываться к бутылке — все чаще и чаще. Когда женщина не пила, она была прекрасной матерью — работящей, заботливой, доброй и любящей. Ребята — обуты, одеты, накормлены, дома — чисто, убрано, стол накрыт. Но стоило ей сорваться и начать пить, трое мальчишек, 12, 4 и 2 лет, были предоставлены сами себе. Сигнал о происходящем поступил в органы опеки, а затем в Службу семьи района. Двоих мальчиков поместили в приют, а самого младшего — в больницу, а затем в дом ребенка. При этом их мать не проявляла агрессию, а наоборот, пошла в центр «Семья» за помощью, чтобы спасли ее от алкоголизма.

«К сожалению, женщина воспитывает детей одна. Проживает с ними в частном благоустроенном доме. Работала в колхозе, когда забеременела в третий раз, уволилась – тяжело ей было. С 2019 года состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, у нее алкогольная зависимость. Ее запои и послужили причиной для изъятия детей. Когда мы начали с ней работать, то предложили принять участие в проекте «Моя семья», по нему она в 2021 году прошла длительный курс избавления от алкогольной зависимости – от лечения, кодировки до реабилитации. Ей дали возможность изменить свою жизнь ради детей, при этом родительских прав женщину не лишали», - рассказал «Башинформу» представитель Службы семьи.

Когда дети попали в приют, мать изменила поведение и отношение к воспитанию детей — постоянно навещала их, приносила гостинцы, общалась с ними по телефону, прошла лечение от алкогольной зависимости. Женщина всегда хотела вернуть детей в семью, приходила в приют опрятно одетой, всегда вежливо общалась с сотрудниками. С ней проводились беседы о физическом состоянии детей, их интеллектуальном и нравственном развитии, их успехах и достижениях и необходимости вернуть мальчиков в семью.