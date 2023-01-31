Последний шанс. Жительница Башкирии поборола алкозависимость и вернула себе троих детей

В одном из районов Башкирии в дом многодетной семьи постучалась беда. Сначала трое детей остались без отца — его жестоко убили. Затем их мать начала прикладываться к бутылке — все чаще и чаще. Когда женщина не пила, она была прекрасной матерью — работящей, заботливой, доброй и любящей. Ребята — обуты, одеты, накормлены, дома — чисто, убрано, стол накрыт. Но стоило ей сорваться и начать пить, трое мальчишек, 12, 4 и 2 лет, были предоставлены сами себе. Сигнал о происходящем поступил в органы опеки, а затем в Службу семьи района. Двоих мальчиков поместили в приют, а самого младшего — в больницу, а затем в дом ребенка. При этом их мать не проявляла агрессию, а наоборот, пошла в центр «Семья» за помощью, чтобы спасли ее от алкоголизма.
«К сожалению, женщина воспитывает детей одна. Проживает с ними в частном благоустроенном доме. Работала в колхозе, когда забеременела в третий раз, уволилась – тяжело ей было. С 2019 года состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, у нее алкогольная зависимость. Ее запои и послужили причиной для изъятия детей. Когда мы начали с ней работать, то предложили принять участие в проекте «Моя семья», по нему она в 2021 году прошла длительный курс избавления от алкогольной зависимости – от лечения, кодировки до реабилитации. Ей дали возможность изменить свою жизнь ради детей, при этом родительских прав женщину не лишали», - рассказал «Башинформу» представитель Службы семьи.
Когда дети попали в приют, мать изменила поведение и отношение к воспитанию детей — постоянно навещала их, приносила гостинцы, общалась с ними по телефону, прошла лечение от алкогольной зависимости. Женщина всегда хотела вернуть детей в семью, приходила в приют опрятно одетой, всегда вежливо общалась с сотрудниками. С ней проводились беседы о физическом состоянии детей, их интеллектуальном и нравственном развитии, их успехах и достижениях и необходимости вернуть мальчиков в семью.
«Женщина старалась, пыталась не срываться, но все же вновь стала пить. И снова было лечение, и вот, с августа прошлого года она не пьет вплоть до сегодняшнего дня. Детей ей вернули, так как у семьи есть ресурсы на их содержание, есть дом, есть пенсия по потере кормильца и другие доходы, у нее есть работа. К тому же многодетной матери помогают ее пожилые родители. Главное, чтобы вновь не запила. А детки маму любят, привязаны к ней, к бабушке и дедушке. По заключению психолога, детям важно быть в кругу своих близких и родных людей», - подчеркнул собеседник информагентства.
Органы опеки обратились в суд, чтобы ограничить мать в родительских правах. Служба семьи, зная ее и родственников, и «климат» в доме, дала женщине последний шанс.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ, в 2022 году возвращено в кровные семьи 260 детей, из них 227 детей из замещающих семей.
В ведомстве напомнили, что обратиться за консультационной и психологической помощью в центры «Семья» можно бесплатно по единому телефону центров: 8-800-3475-000 в будние дни с 09.00 до 21.00. Сотрудники, которые есть в каждом городе и районе республики, могут помочь:
Получить круглосуточную и бесплатную психологическую помощью на условиях полной анонимности можно также от специалистов службы детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Справочник с указанием всех специалистов, ведущих очный прием граждан, размещен на Семейном портале Башкортостана www.семьярб.рф.