«Башинформ» узнал, кто будет представлять депутатский корпус в Молодежной палате Башкирии

В Башкирии депутаты утвердили список членов Молодежной палаты от своего корпуса. Согласно постановлению, оказавшемуся в распоряжении «Башинформа», представителем Госсобрания станет Эдуард Саитбаталов. Документ подписан председателем Курултая Константином Толкачевым и вступил в силу со дня принятия.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии определен состав Молодежной общественной палаты VII созыва при Госсобрании республики. В него вошли 15 представителей политических партий, общественных объединений и профильных органов вузов.