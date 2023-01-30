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Вчера, 16:09

В Уфе предприятия ЖКХ задолжали работникам более 5,7 млн рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Прокуратура Кировского района Уфы проверила исполнение законодательства об оплате труда в организациях жилищно-коммунального комплекса. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, оказалось, что перед 212 работниками предприятий «УК Юрюзань-62», «ЖЭУ-8», «Клен», «Колибри» за декабрь прошлого года образовалась задолженность по заработной плате в размере более 5,7 млн рублей.

«Прокуратура внесла в адрес руководителей учреждений представления, возбудила дела об административных правонарушениях. После вмешательства прокуратуры права граждан восстановлены, задолженность по заработной плате погашена», — проинформировали в надзорном ведомстве.

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