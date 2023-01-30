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Вчера, 21:47

Радий Хабиров рассказал об успехе предпринимателя, обратившегося за поддержкой к бизнес-шерифу

телеграм-канал Главы РБ Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Главы РБ Радия Хабирова

Руководитель компании «Автомаркет» Азат Валиуллин в феврале 2022 года обратился в администрацию Краснокамского района с идеей запуска производства в селе Новокабаново линии по переработке автомобильных шин. Спустя год линия заработала. Содействие инициатору оказал бизнес-шериф района. Об в телеграм-канале рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.

"Предпринимателю в районе рассказали о республиканских и федеральных мерах поддержки, подсказали, как получить субсидию. Линию он открыл. Теперь на производственной площадке в Новокабаново ввели дополнительную смену, вроде и немного, 5 рабочих мест появилось. Но для села это хорошо. Спрос на продукцию есть. В планах Азата Валиуллина – расширяться и дальше. Он ищет новые рынки, выходит за пределы Башкортостана", - написал Радий Хабиров.

Руководитель республики отметил, что бизнес-шерифы последовательно решают проблемы и помогают предпринимателям. Радий Хабиров напомнил, куда могут они обратиться за поддержкой и ознакомится со списком бизнес-шерифов Башкирии.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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