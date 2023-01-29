МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде в Башкирии

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Главное управление МЧС России по республике сообщило информагентству «Башинформ» о гололёде, тумане, видимости 500 метров и менее на отдельных участках автодорог.

В регионе сегодня с 20:00 часов до 20:00 часов 30 января будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -8,-13°, при прояснениях — -16,-21°, днём -5,-10°. На отдельных участках автодорог местами туман, видимость 500 м и менее, гололедица.