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Вчера, 13:55

МЧС предупреждает о неблагоприятной погоде в Башкирии

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Главное управление МЧС России по республике сообщило информагентству «Башинформ» о гололёде, тумане, видимости 500 метров и менее на отдельных участках автодорог.

В регионе сегодня с 20:00 часов до 20:00 часов 30 января будет преобладать облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег, гололёд, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -8,-13°, при прояснениях — -16,-21°, днём -5,-10°. На отдельных участках автодорог местами туман, видимость 500 м и менее, гололедица.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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