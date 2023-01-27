Доброволец из Башкирии за проявленное на СВО мужество награжден медалью «За отвагу»

Уроженец Шаранского района Рамиль Х. за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе СВО, награжден медалью «За отвагу».



По данным «Башинформа», он в качестве добровольца принимал участие в спецоперации с июня 2022 года. При выполнении боевой задачи получил ранение и был направлен в госпиталь. По приказу командира войсковой части освобожден от занимаемой должности и демобилизован.

«Рамиль не унывает и после выздоровления планирует вернуться на службу. Медаль "За отвагу" с момента своего появления стала особо уважаемой и ценимой наградой, поскольку ею награждают исключительно за личную храбрость, проявленную в бою», - написал в соцсетях глава Шаранского района Фидан Ишемгулов.