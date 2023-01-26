В правительстве Башкирии обсудили детали строительства межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Премьер-министр Андрей Назаров напомнил, что 14 декабря прошлого года было подписано концессионное соглашение по данному проекту. До конца текущего года Башкортостан должен ввести в эксплуатацию первую очередь проекта — «IQ-парк».

«Строительства кампуса — задача непростая, но нам она под силу. В рамках исполнения данных обязательств необходимо решить земельно-имущественные вопросы, обеспечить корректировку проектной документации, определиться с функциональным наполнением и передать концессионеру „IQ-парк“, — подчеркнул руководитель кабмина. — Кроме того, необходимо подготовить презентацию концепции проекта межвузовского студенческого кампуса».

Как ранее писал «Башинформ», художественный образ жилых корпусов — прототип образа цветка курая, символа Башкортостана. Аудиторно-лабораторный блок — стилобат — олицетворяет корневую систему, связь с землёй, стабильность и монументальность науки. Общая площадь земельного участка проектируемого кампуса составляет 4,85 га.

Завершая совещание, Андрей Назаров подчеркнул, что задача кампуса — стать центральной точкой научных и образовательных ресурсов региона, местом притяжения студентов и молодых ученых всего мира, центром сбора, анализа и внедрения передовых технических решений и бизнес-идей.

«Нужно очень четко выстроить график и действовать слаженно, в унисон всем, кто задействован в этом процессе. Коллеги, реперные точки по срокам прошу не нарушать. Очень внимательно пройдитесь по ним», — дал указание премьер-министр.

Справка

Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня представляет собой новую кластерную модель научно-образовательной, производственно-технологической, пространственно-инновационной и культурной трансформации Республики Башкортостан в ключевого агента страны по обеспечению глобальной конкурентоспособности образования, исследований, бизнеса, качества жизни и гармонизации экономических и гуманитарных связей в евразийских интеграционных проектах, активной участницей которых является Российская Федерация.

В состав участников Центра вошли семь университетов, включая республиканские вузы и Сколковский институт науки и технологий, а также академические институты РАН и Академия наук Башкортостана, а также более 20 крупных предприятий нефтегазового комплекса, машиностроения, медицины, АПК.