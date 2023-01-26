В Башкирии пожарные пришли на помощь малышке, закрывшейся в квартире

В Башкирии спасатели пришли на помощь малышке, закрывшейся одной в квартире. Инцидент произошел накануне в городе Нефтекамске.

Выяснилось, что двухлетняя девочка случайно закрыла дверной засов изнутри, пока мама вышла в коридор, чтобы получить купленный подарок для ребёнка от курьера.

По заявлению женщины к многоквартирному жилому дому на проспекте Комсомольский, 13 прибыли сотрудники МЧС России. С помощью трехколенной лестницы они через окно проникли в квартиру. Важно было не напугать девочку, поэтому мама ребёнка и пожарные предварительно поговорили с девочкой и предупредили её.

В присутствии сотрудника полиции пожарный проник в квартиру и открыл дверь. Такая вот простая, со счастливым концом история.

Как ранее уже сообщал «Башинформ», около 90% таких вызовов связаны с засовами и различными щеколдами. Спасатели рекомендуют демонтировать с двери подобные устройства, если в доме есть малолетние дети.