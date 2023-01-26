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Вчера, 10:34

В 2022 году доля государственных и муниципальных закупок у поставщиков Башкирии выросла до 76%

правительство РБ
Фото:правительство РБ

По итогам прошлого года доля государственных и муниципальных контрактов, заключенных с поставщиками Республики Башкортостан, составила 76% (в 2021 году – 71%). Общая стоимость контрактов, заключенных с республиканскими поставщиками в 2022 году, составила 112,4 млрд руб. (49,1 тыс. контрактов), за 2021 год – 88,2 млрд руб. (48 тыс. контрактов). Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Отмечается, что увеличение доли закупок у поставщиков республики в 2022 году является положительной тенденцией и отражает стабильное развитие региона. В рамках поддержки поставщиков республики проводятся обучающие семинары, встречи, разрабатываются рекомендации по поиску и участию поставщиков в закупках.

Ранее «Башинформ» сообщал, что президент Владимир Путин высоко оценил развитие экономики Башкирии.

Автор:Роман Якимчук
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