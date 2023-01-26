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Вчера, 15:11

Башкирия с апреля 2022 года приняла 900 беженцев с Украины и Донбасса

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В Башкирию с апреля 2022 года прибыли 900 граждан, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Их поселили в пунктах временного размещения. Такие данные были озвучены на региональном совещании по итогам деятельности республиканской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2022 год, написал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Ирек Сагитов.

Как ранее сообщал «Башинформ», переселенцы живут в пяти пунктах временного размещения: в Уфе (профилактории «Речные зори» и «Связист»), Салавате (гостиница «Урал»), Стерлитамаке (санаторий «Березка»), в Туймазинском районе (гостиничный комплекс «Башкортостан»). Всего в республике развернуто 49 таких пунктов, рассчитанных на 2419 человек. Беженцам помогли восстановить документы, устроить детей в школы и детские сады, найти работу, получить необходимую медицинскую помощь.  

Автор:Ляйсан Закирова
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