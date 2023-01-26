27 января в Башкирии состоится Единый день поддержки трудовой активности пожилых людей

Во всех центрах занятости республики завтра, 27 января, состоится Единый день поддержки трудовой и социальной активности граждан старшего поколения «50 – новые 35». Об этом сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения.

Любой желающий сможет получить здесь бесплатные консультации по профориентации и финансовой грамотности, пенсионному и трудовому законодательству. Кроме того, научится составлять резюме, а также правильно использовать ресурсы для поиска работы.



«Серебряный возраст – период, когда можно посвятить время себе, заняться любимым делом и монетизировать хобби, открыться новым знаниям, найти работу по душе или с нуля освоить новую профессию», - убеждены в минтруде Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на главу минтруда Башкирии Ленару Иванову, пул программ профессиональной переподготовки лиц в возрасте 50 лет и старше исчисляется сотнями. Особенно актуальны профессии с минимальным набором компетенций, которые можно получить за короткие сроки.