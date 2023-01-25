В Башкирии пройдет горячая линия по вопросам выдачи архивных данных о недвижимости

26 января пройдет Всероссийская горячая линия по вопросам выдачи архивных данных. Как сообщал ранее «Башинформ», Росреестр постепенно переводит все документы в цифровой формат, а бумажные документы с 1 января текущего года переданы на хранение в Роскадастр.

Иногда при проведении сделок с недвижимостью или для урегулирования земельных споров (договоры купли-продажи, долевого участия в строительстве, аренды и другие) могут потребоваться копии архивных документов.

Телефонная линия запланирована с 13 до 16 часов. По номеру 8 (347) 222-20-10 будут отвечать сотрудники Роскадастра Светлана Мауль и Денис Хуснияров.

У них можно спросить, как получить копии правоустанавливающих документов из архива Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), Госфонда данных землеустройства (ГФДЗ), или задать другие вопросы по данной теме.