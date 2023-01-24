Рособрнадзор опубликовал график проведения всероссийских проверочных работ для школьников

Рособрнадзор утвердил расписание проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников в 2023 году.

Как сообщается на сайте ведомства, в этом учебном году ВПР пройдут в период с 1 марта по 20 мая. Конкретные даты каждая школа будет определять самостоятельно.

Первыми писать ВПР начнут старшеклассники: с 1 по 20 марта учащиеся 10-х классов будут сдавать географию, учащиеся 11-х классов — историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки и единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

При этом в ведомстве добавили, что ВПР для учащихся 10-х и 11-х классов проводится по решению школу.

С 15 марта по 20 мая состоятся ВПР для учащихся 4-8-х классов. Обязательные предметы — математика и русский язык. Также обязательным предметом для четвероклассников станет «Окружающий мир», для пятиклассников — биология и история, семиклассников — иностранный язык.

С 15 марта по 20 мая пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию для учащихся 6-х классов; по истории, биологии, географии, обществознанию и физике — для 7-х классов; по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии — для 8-х классов.

Компьютерная форма станет альтернативной возможностью сдачи ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8 классах. Для этого предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день — 18 апреля.

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