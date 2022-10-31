МЧС по Башкирии обратилось к жителям республики с экстренным предупреждением

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает граждан об ухудшении погоды. По данным синоптиков, 1 ноября по региону ожидаются отложения снега на проводах и деревьях, гололед, гололедица, порывы ветра до 15-20 м/с, на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

По югу республики прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

По информации управления гражданской защиты города, с 20.00 31 октября до 20.00 1 ноября в Уфе прогнозируется облачная погода, осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,+3 градуса, днем +3,+5.

«В связи с прогнозируемым усилением ветра не рекомендуется находиться на улице рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Во избежание повреждения личного имущества не следует оставлять автомобили возле зеленых насаждений, особенно на придомовой территории, заборов и других хрупких объектов, а также вблизи зданий», — проинформировали в ведомстве.