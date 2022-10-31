Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
31 Октября , 14:53

МЧС по Башкирии обратилось к жителям республики с экстренным предупреждением

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан предупреждает граждан об ухудшении погоды. По данным синоптиков, 1 ноября по региону ожидаются отложения снега на проводах и деревьях, гололед, гололедица, порывы ветра до 15-20 м/с, на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

По югу республики прогнозируются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

По информации управления гражданской защиты города, с 20.00 31 октября до 20.00 1 ноября в Уфе прогнозируется облачная погода, осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный с переходом на северный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +1,+3 градуса, днем +3,+5.

«В связи с прогнозируемым усилением ветра не рекомендуется находиться на улице рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Во избежание повреждения личного имущества не следует оставлять автомобили возле зеленых насаждений, особенно на придомовой территории, заборов и других хрупких объектов, а также вблизи зданий», — проинформировали в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика