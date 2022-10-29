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29 Октября , 17:52

Проект Рамиля Бадамшина «Дар» вышел в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022

администрация Главы Республики Башкортостан
Фото:администрация Главы Республики Башкортостан

Инклюзивный проект российского исполнителя авторских песен, заслуженного артиста Башкортостана Рамиля Бадамшина «Дар» вошел в число 112 финалистов международной премии #МЫВМЕСТЕ – 2022.

Проект стартовал в 2021 году. С февраля по март прошлого года Рамиль Бадамшин и его коллеги посетили 36 коррекционных школ республики. В мероприятиях, которые они организовывали, приняли участие более 3 тысяч особенных детей.

Победителям конкурса присуждается грант на дальнейшую реализацию проектов. На портале добро.рф идет голосование, оно продлится до 5 ноября. Голоса дают возможность получить дополнительные баллы к оценке экспертного жюри.

Проект «Дар» направлен на помощь особенным детям из коррекционных школ. Артисты, музыканты, художники помогают им социализироваться. Под руководством наставников из мира искусства ребята рисуют, танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах, готовят театральные постановки. А вместе с этим – становятся взрослее, самостоятельнее, свободнее, но главное – счастливее.

Голосование стартовало 15 октября и продолжится до 5 ноября.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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