БГПУ им. Акмуллы поздравляет с 85-летним юбилеем Эдуарда Хамитова

22 сентября 2022 года исполняется 85 лет Заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации, Почётному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженному деятелю науки Башкортостана, почётному академику Академии наук Республики Башкортостан, обладателю медали К.Д. Ушинского, профессору, доктору педагогических наук и бывшему ректору БГПУ им. М. Акмуллы, педагогу Эдуарду Шайхулловичу Хамитову.

Эдуард Шайхуллович родился в 1937 году в селе Ново-Кизганово Бураевского района Башкирской АССР в семье педагогов.

После окончания школы Эдуард Шайхуллович поступил в Бирский государственный педагогический институт, где начал осваивать профессию учителя математики, физики и черчения, и закончил его с отличием.

В 1964 году Эдуард Хамитов окончил аспирантуру в Куйбышевском государственном педагогическом институте, где в дальнейшем работал старшим преподавателем, а затем – деканом физико-математического факультета. В 1966 году возглавил кафедру физики в Уфимском нефтяном институте.

В 1968 году Эдуард Шайхуллович начал трудовую деятельность в Башкирском государственном педагогическом институте (БГПИ): работал доцентом, после – заведующим кафедрой, а затем с 1969 – деканом физико-математического факультета. В 1972 стал проректором по учебной работе.

В 1983 году его назначили ректором БГПИ. В 1999 году Эдуард Шайхуллович защитил докторскую диссертацию «Теория и практика формирования контингента гуманитарного вуза». В 2000 году под его руководством институт был преобразован в университет.

В марте 2005 году Хамитов стал депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ IV созыва, где проработал в комитете по народному образованию и науке до 2007 года.

С 2008 года является советником ректора Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

За 85 лет своей жизни Эдуард Шайхуллович был удостоен многих правительственных наград и званий, награждён многочисленными медалями и почётными грамотами.

Эдуард Шайхуллович автор более 160 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий и обладатель авторского свидетельства на изобретение.

Выступил одним из авторов и руководителем научного коллектива, разработавшего концепцию и программу развития образования в Республике Башкортостан.

В 2021 году в Институте физики, математики, цифровых и нанотехнологий БГПУ им. М. Акмуллы была открыта именная аудитория Почетного профессора университета Э.Ш. Хамитова.

Ректорат, профессорско-преподавательский корпус, студенты и аспиранты, сотрудники и ветераны Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы поздравляют Эдуарда Шайхулловича и желают крепкого здоровья, счастья и благополучия!