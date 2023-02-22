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Сегодня, 07:46

Ирина Панькина: «К декриминализации и либерализации экономических преступлений подойдем взвешенно»

«Сегодня Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному Собранию отдельный акцент сделал на политике либерализации уголовного законодательства в части экономических составов. Мы оперативно будем отрабатывать эту задачу, поскольку в условиях санкционного давления нужно максимально помочь нашему отечественному бизнесу, создать для них благоприятные условия для развития, и, конечно же, минимизировать риски незаконного уголовного преследования, — заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. — И то поручение, которое дано президентом нашей страны Государственной Думе, совместно с правительством и силовыми структурами мы постараемся как можно оперативно отработать. И безусловно, как отметил президент, к решению декриминализации и либерализации экономических преступлений мы подойдем взвешенно».

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