Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова считает, что президент России показал: наша сила в единстве

Сенатор от Башкирии, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, руководитель Федеральной национально-культурной автономии башкир России Лилия Гумерова назвала ключевым моментом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию демонстрацию воли народа страны к единению.

«Президент очень четко сказал, что сегодня наша главная сила — воля к объединению ради общей большой победы. История не раз это доказывала. Глава государства обратился практически к каждому жителю страны — солдатам и офицерам, учителям и врачам, школьникам и пенсионерам, и многим-многим другим. Конечно, с большим удовлетворением хотела бы отметить в буквальном смысле прорывные программные направления послания в области науки, образования и культуры. Очень долгожданной идеей, и мы обсуждали это с Главой Башкирии Радием Хабировым, стали инициативы по развитию среднего профессионального образования, ведь сегодня, когда открываются сотни новых производств, нам нужны специалисты совсем иного уровня компетенций. И уже с 2025 года целевые средства будут выделяться по этому направлению, расширится программа "Профессионалитета", а это теснейшая связь среднего профессионального образования, бизнеса и, конечно, рабочих профессий», — отметила Лилия Гумерова в беседе с корреспондентом агентства «Башинформ».

Не менее важным аспектом обращения главы государства она назвала продолжение работы уже зарекомендовавших себя программ капремонта школ и строительства новых учебных заведений.

«Деньги по ним в рамках нацпроектов выделят непосредственно субъектам России. Важна и поддержка детей, института семьи. Сегодня мы еще раз убедились, что наша многонациональная страна стоит на традиционных семейных и духовно-нравственных ценностях. Только так мы сможем сохранить нашу молодежь», — подчеркнула Лилия Гумерова.