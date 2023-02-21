По мнению эксперта, Путин в своем послании раскрыл истинные намерения коллективного Запада

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о целях стран Запада, которые, критикуя Россию, сами погружают в хаос страны и регионы. Результатом такой политики становится гибель сотен тысяч людей. Президент отметил, что мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима, тогда как на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов.

Конструктивной и обоснованной считает позицию президента кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев, рассказавший «Башинформу», что в послании президента дана экспертная оценка агрессивной политики коллективного Запада. По его мнению, если до девяностых годов прошлого века еще существовали договоренности, по которым силы североатлантического альянса не продвигались к границам нашей страны, то впоследствии все соглашения перестали соблюдаться.

«На конференции в Мюнхене Запад пытался обвинить во всем Россию, чтобы все забыли о том, что эти страны сделали сами за предыдущие десятилетия. А они погрузили в хаос целые регионы, в результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами. Слова президента – естественная реакция на попытки посягательства Запада на наш суверенитет. В этой связи совершенно логичным и обоснованным представляется проведение Россией специальной военной операции. Владимир Владимирович озвучил, насколько неискренними были в отношениях с Россией западные страны. Между тем, Россия по-прежнему пытается наладить с ними диалог, найти точки соприкосновения, чтобы достичь мирного сосуществования на взаимовыгодных условиях», - отметил Кирилл Фадеев.