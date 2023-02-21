Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 18:50

По мнению эксперта, Путин в своем послании раскрыл истинные намерения коллективного Запада

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о целях стран Запада, которые, критикуя Россию, сами погружают в хаос страны и регионы. Результатом такой политики становится гибель сотен тысяч людей. Президент отметил, что мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима, тогда как на помощь беднейшим государствам мира страны «семерки» выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов.

Конструктивной и обоснованной считает позицию президента кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий Кирилл Фадеев, рассказавший «Башинформу»,  что в послании президента дана экспертная оценка агрессивной политики коллективного Запада. По его мнению, если до девяностых годов прошлого века еще существовали договоренности, по которым силы североатлантического альянса не продвигались к границам нашей страны, то впоследствии все соглашения перестали соблюдаться.

 «На конференции в Мюнхене Запад пытался обвинить во всем Россию, чтобы все забыли о том, что эти страны сделали сами за предыдущие десятилетия. А они погрузили в хаос целые регионы, в результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибли почти 900 тысяч человек, более 38 миллионов стали беженцами. Слова президента – естественная реакция на попытки посягательства Запада на наш суверенитет. В этой связи совершенно логичным и обоснованным представляется проведение Россией специальной военной операции. Владимир Владимирович озвучил, насколько неискренними были в отношениях с Россией западные страны. Между тем, Россия по-прежнему пытается наладить с ними диалог, найти точки соприкосновения, чтобы достичь мирного сосуществования на взаимовыгодных условиях», - отметил Кирилл Фадеев.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика