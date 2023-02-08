Будем поддерживать научные организации и проекты - Андрей Назаров поздравил с Днем российской науки

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров поздравил с Днем российской науки. Развитию отрасли он посвятил пост на своих страницах в соцсетях.

«День российской науки — особый праздник. Не могу представить себе развитие общества без развития науки, а прогресс — без участия научного сообщества, — написал Андрей Назаров. — У башкирской науки мощный фундамент: значимые достижения, талантливые люди, серьезный интеллектуальный и производственный потенциал. Республика стала одним из лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития регионов, и у нас есть все основания упрочить свои позиции. Поэтому мы всегда будем поддерживать научные организации и проекты».

По словам премьер-министра правительства, за 2 года на поддержку науки удалось привлечь более 3,5 млрд рублей из федерального бюджета, еще 465 млн рублей направлено из бюджета республики. Эти вложения уже дают значимые результаты. Создание Евразийского Научно-образовательного центра, строительство Межвузовского студенческого кампуса, открытие центров поддержки технологий и инноваций, модернизация материально-технической базы научных организаций. Эти и другие масштабные проекты станут стартом для научного прорыва, создания высокотехнологичных предприятий и социально-экономического развития нашего региона.

В 2023 году будет разработана обновленная государственная программа «Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан». В ней предусмотрены новые инструменты и меры господдержки, прежде всего — молодых ученых, их исследований и проектов.

«С праздником всех, кто посвятил свою жизнь науке! Спасибо за ваши разработки, смелые идеи, целеустремленность и самоотдачу. Успехов, новых открытий и общественного признания!» — поздравил Андрей Назаров.