Башкортостан занял первое место в общественных проектах ПФО

По итогам 2022 года Башкортостан занял первое место в общественных проектах округа. В них приняли участие 32 тысячи молодых жителей республики, сообщили в пресс-службе федерального инспектора по РБ.

«В этом году мы планируем увеличивать охват участников за счет муниципальных районов. Такая задача поставлена перед всеми регионами округа. Количество общественных проектов кардинально меняться не будет, но появится еще один, связанный со спортивной направленностью по аналогии с баскетболом 3x3 для студентов учреждений среднего профессионального образования. Запуск нового проекта позволит привлечь к участию в проектах учащихся СПО, с которыми мы до этого взаимодействовали значительно меньше», - сообщил на окружном совещании заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Общественные проекты ПФО имеют разную направленность: творческие, спортивные, интеллектуальные. Это «Театральное Приволжье», «Золотая шайба», «Формарт», «Интеллектуальная олимпиада». В республике на постоянной основе теперь проводится финал Фестиваля по поддержке детских домов «Вернуть детство».

На совещании главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов отметил, что работа с молодёжью в регионе ведётся ежедневно и на высоком уровне: «Башкортостан традиционно в числе лидеров в округе по качеству участия в проектах ПФО. За последние 4 года мы три раза становились победителями, опередив 13 регионов. Это значит, что находимся на одной волне с молодёжью. А чаще всего предугадываем, что им будет интересно завтра. Общественные проекты устроены так, что ребята сами хотят в них принимать участие. Не только из чувства конкуренции, а еще из-за конкретной поддержки их идей и знаний», - сказал он.

В 2023 году два общественных проекта пройдут в юбилейном формате: Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» и «Зарница Поволжья» будут проведены в десятый раз.

Ключевым событием в сфере реализации молодежной политики традиционно станет Молодежный форум «iВолга», который ежегодно является лидером в стране по количеству желающих в нем участвовать: в 2022 году заявки на Форум подали более 20 тыс. человек. В 2023 году впервые за каждым регионом округа решено закрепить отдельное направление образовательной программы. Победители конкурсов по традиции получат гранты Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО на реализацию общественно значимых проектов.

Активно планируется развивать и проект «Ментальное здоровье», который реализуется в регионах округа по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 2019 года. До конца года к нему присоединятся все регионы округа.