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Сегодня, 10:38

Жителя Башкирии, прятавшегося в лесу после убийства, приговорили к 10 годам колонии особого режима

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Салаватский межрайонный суд вынес приговор в отношении жителя республики по статье «убийство». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2022 года пьяный мужчина поссорился со знакомым. Он ударил его по голове, после чего взял со стола нож и несколько раз вонзил ему в сердце. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник более трех недель скрывался от правоохранительных органов в лесу, в момент задержания пытался совершить самоубийство.

Подсудимый не признал свою вину, ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

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