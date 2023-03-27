Житель Башкирии разбил бабушке голову стеклянной бутылкой

Гафурийский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Бирска по статье «разбой». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе прошлого года мужчина проник на территорию домовладения 83-летней женщины. На веранде он увидел хозяйку дома — он ударил ее по голове стеклянной бутылкой и потребовал отдать ему все имеющиеся у бабушки деньги. Пенсионерка не растерялась и стала истошно кричать, звать на помощь. Испугавшись, мужчина ретировался. Пострадавшей был причинен средний вред здоровью.

В тот же день по горячим следам мужчину задержали сотрудники полиции.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.