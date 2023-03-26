Найденная в Уфе противопехотная мина не представляет опасности

Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали подозрительный предмет, обнаруженный сегодня в Уфе, неподалеку от остановки общественного транспорта «ТСК "Пушкинский"».

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на телеграм-канал «Честно говоря», на перекрестке уфимских улиц Пушкина и Гафури прохожие нашли противопехотную мину.

На место были вызваны специалисты Росгвардии, взрывотехники и саперы.

«Находка опасности не представляет», - прокомментировали позже «Башинформу» в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Башкортостану.