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Сегодня, 15:28

Житель Башкирии забил мужчину до смерти за то, что тот сжег его вещи

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Учалинского района, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, нетрезвые мужчины поссорились во время застолья. Поводом для конфликта послужило то, что потерпевший сжег вещи подсудимого. Последний рассвирепел и набросился на знакомого с кулаками. Он нанес ему не менее десяти ударов руками и ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении признал, указав, что убивать потерпевшего не хотел, не думал, что могут наступить такие последствия, — проинформировали в суде. — Мужчине назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима».

На 22 марта приговор в законную силу не вступил.

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