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Вчера, 15:16

Оставил на дороге бампер и госномер. В Уфе сотрудники ГИБДД нашли скрывающегося виновника ДТП

ОГИБДД по Уфе
Фото:ОГИБДД по Уфе

В ноябре прошлого года в дежурную часть полка ДПС в Уфе обратился владелец «Лады Гранты». Он стал участником дорожного происшествия, виновник которого скрылся. Тогда на месте дорожной аварии второй водитель оставил бампер и госзнаки автомобиля Toyota Hilux Surf. При проверке по базе данных было установлено, что машина принадлежит жителю Приморского края. Сотрудники госавтоинспекции принимали все меры по установлению и задержанию правонарушителя, но он не попадал в их поле зрения. Поиски продолжались.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, с помощью дорожных камер было обнаружен маршрут движения разыскиваемой иномарки в Уфе. Водитель был задержан, им оказался 36-летний местный житель. Во время проверки узлов и агрегатов автомобиля полицейские установили, что идентификационный номер кузова не совпадает с имеющейся базой данных транспортных средств. При осмотре предъявленного водительского удостоверения у сотрудников госавтоинспекции возникло сомнение в его подлинности», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ОГИБДД по Уфе.

Как выяснилось, мужчина был лишен права управления машинами несколько лет назад. Весь его водительский стаж состоит из грубых нарушений ПДД — неоднократно был привлечен не только к административной ответственности за нетрезвое вождение, но и к уголовной. Задерживался и за рулем автомобиля с заведомо подложными госзнаками.

«Автомобиль Toyota Hilux Surf и документы были изъяты. За управление транспортным средством без водительского удостоверения 36-летний мужчина был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Органами дознания отдела полиции № 9 УМВД России по Уфе проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», - проинформировали в ведомстве.

Видео:ОГИБДД по Уфе
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