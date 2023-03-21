В Башкирии полиция разыскивает подозреваемую в мошенничестве: «сняла» порчу за 130 тысяч рублей

В Белорецком районе почти 130 тысяч рублей 88-летней пенсионерки превратились в билеты «банка приколов» после того, как она пустила в свою квартиру постороннюю женщину. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, доброжелательная незнакомка встретила потерпевшую на улице, проводила до квартиры, а потом сказала бабушке, что на ней порча. Для магического обряда снятия сглаза мошеннице понадобились все деньги, хранящиеся в доме, и вода. Пока старушка ходила на кухню за стаканом, настоящие купюры совершенно не магическим образом были подменены «колдуньей» на разноцветные бумажки. Пенсионерка позже увидела подмену и обратилась в полицию.

Сейчас по подозрению в мошенничестве разыскивается женщина. На вид ей 40-50 лет, среднего телосложения, носит очки. Была одета в тёмные куртку до колен, брюки и сапоги, светлую шапку, белый шарф. При себе имела сумку тёмного цвета. Очевидцев данного происшествия или граждан, располагающих сведениями о разыскиваемой, просят обратиться в отдел МВД России по Белорецкому району по адресу: г. Белорецк, ул. Точисского, 6, либо по телефонам: (34792) 3-24-02, 3-33-02 или в дежурную часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ 279-32-92 или 02 (102 с мобильного).



«По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ведется расследование. Примечательно, что все потерпевшие много слышали о различных схемах мошенничеств, но почему-то считали, что их это не коснётся. Полиция напоминает о необходимости соблюдать простые правила безопасности: не ведите телефонные разговоры с якобы сотрудниками банка или правоохранительных органов; не переводите деньги незнакомым людям или на указанные ими счета; не впускайте в дом посторонних», — обратились к гражданам в ведомстве.