Машина «всмятку». На выезде из Уфы образовалась многокилометровая пробка из-за серьезного ДТП

На выезде из Уфы 21 марта образовалась многокилометровая пробка из-за жуткого ДТП. По словам очевидцев, авария произошла у въезда на М-5. Автомобиль участника ДТП получил серьезные механические повреждения.

По предварительным данным ГИБДД по РБ, на 3 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись «Рено Логан» и «Ниссан Тирано». Затем водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с «Ниссан». В результате аварии с внедорожника получили травмы 35-летняя женщина-водитель и трое несовершеннолетних её детей, 3, 7 и 10 лет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.