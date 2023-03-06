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Сегодня, 17:42

В Нефтекамске при пожаре погибла женщина

В главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Лесная в Нефтекамске. На место направлены силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение бревенчатого дома размером 5х6 метров по всей площади. В 16.52 пожар был локализован, тушение продолжается.

К сожалению, при тушении пожара обнаружена погибшая женщина 1957 года рождения. Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, на месте работает следственно-оперативная группа.

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