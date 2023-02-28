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Вчера, 15:34

В Башкирии водитель и сотрудник заправки устроили кулачные бои

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

Полиция Иглинского района разбирается в обстоятельствах конфликта на заправочной станции. По предварительным данным, 40-летнему жителю деревни Грибовка не понравилось обслуживание оператора станции. Конфликт перерос в драку, 40-летний мужчина побил работника и забрал его травматический пистолет.

59-летний сотрудник заправки обратился в полицию. Он рассказал, что не так давно устроился оператором на АЗС. Его работа заключается в том, чтобы заполнять газобаллонные оборудования. Накануне один из клиентов набросился на него с кулаками, якобы за некачественное обслуживание, а также отобрал травматический пистолет, зарегистрированный на потерпевшего. Информацию помогли подтвердить установленные на заправочной станции камеры видеонаблюдения.

Заявитель отметил, что подождал пару часов, прежде чем обращаться в полицию, так как была надежда, что нападавший вернет оружие.

«Инспекторы ДПС за небольшой промежуток времени нашли водителя „ГАЗели“ и привезли его в отдел. Им оказался ранее судимый 40-летний житель деревни Грибовка. Мужчина признался в содеянном. По его словам, он, наоборот, защищался. Оружие изъято. По факту хищения оружия с применением насилия возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.
Видео:МВД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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