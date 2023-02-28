Стреляли в голову. В Башкирии полицейские нашли предполагаемых убийц 14 лошадей

В декабре прошлого года в полицию Нуримановского района поступило заявление о пропаже животных: были украдены и угнаны 14 голов лошадей. Чуть позже коней обнаружили в соседнем Иглинском районе. Все были убиты выстрелами в голову: восемь были отстреляны, остальных успели разделать на мясо. Ущерб, причиненный организации, составил около 3 миллионов рублей.

К поимке злоумышленников приступили сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ. Злоумышленников задержали. Ими оказались двое жителей Челябинской области и трое уроженцев Иглинского района. Задержанные признались, что увели лошадей и планировали все туши разделать на мясо, но не успели. В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статье «кража». Двое заключены под стражу, трое — под подпиской о невыезде.

«Оперативники республиканского МВД продолжают сопровождение расследования уголовного дела, не исключается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Башкирии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем директор компании написал письмо с благодарностью на имя врио министра внутренних дел по РБ Артура Сайфуллина.

«Благодаря профессионализму и умелым действиям сотрудников МВД по РБ: заместителя начальника отдела краж УУР МВД по РБ подполковника полиции Алексея Иванова; оперуполномоченного УУР МВД по РБ майора полиции Тагира Сулейманова; оперуполномоченного УУР МВД по РБ лейтенанта полиции Салавата Хуснутдинова, слаженно и в кратчайшие сроки смогли раскрыть дерзкое преступление, установить и задержать виновных в преступлении», — написал руководитель компании.