Новости Башкортостана и Уфы
74.89
-0.54
79.51
-0.11
82.92
-0.53
-5 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 16:21

Стреляли в голову. В Башкирии полицейские нашли предполагаемых убийц 14 лошадей

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

В декабре прошлого года в полицию Нуримановского района поступило заявление о пропаже животных: были украдены и угнаны 14 голов лошадей. Чуть позже коней обнаружили в соседнем Иглинском районе. Все были убиты выстрелами в голову: восемь были отстреляны, остальных успели разделать на мясо. Ущерб, причиненный организации, составил около 3 миллионов рублей.

К поимке злоумышленников приступили сотрудники управления уголовного розыска МВД по РБ. Злоумышленников задержали. Ими оказались двое жителей Челябинской области и трое уроженцев Иглинского района. Задержанные признались, что увели лошадей и планировали все туши разделать на мясо, но не успели. В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по статье «кража». Двое заключены под стражу, трое — под подпиской о невыезде.

«Оперативники республиканского МВД продолжают сопровождение расследования уголовного дела, не исключается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Башкирии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Между тем директор компании написал письмо с благодарностью на имя врио министра внутренних дел по РБ Артура Сайфуллина.

«Благодаря профессионализму и умелым действиям сотрудников МВД по РБ: заместителя начальника отдела краж УУР МВД по РБ подполковника полиции Алексея Иванова; оперуполномоченного УУР МВД по РБ майора полиции Тагира Сулейманова; оперуполномоченного УУР МВД по РБ лейтенанта полиции Салавата Хуснутдинова, слаженно и в кратчайшие сроки смогли раскрыть дерзкое преступление, установить и задержать виновных в преступлении», — написал руководитель компании.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика