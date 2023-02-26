Жительницы Башкирии отдали мошенникам почти миллион рублей

Две жительницы Башкирии передали телефонным мошенникам почти миллион рублей, сообщает МВД республики.

Так, 74-летняя уфимка «попалась» на популярную схему жуликов «Ваш родственник попал в ДТП», поверив, что виновницей и жертвой аварии стала ее внучка. Злоумышленники пообещали урегулировать все законодательные претензии за 300 тысяч рублей. Доверчивая женщина узнала об обмане только после того, как перечислила аферистам деньги и обратилась в полицию.

Другой инцидент произошел с 57-летней жительницей Стерлитамака, на имя которой, по словам преступников, планировали оформить кредит в другом городе. Чтобы предотвратить ситуацию, ее убедили отправить на разные счета около 600 тысяч рублей.

Сейчас по обоим случаям возбуждены уголовные дела.