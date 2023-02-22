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Вчера, 19:22

Жители Башкирии за сутки отдали мошенникам более 8 миллионов рублей

В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 18 сообщений по фактам мошенничества. В их числе зарегистрированы: 5 факта обмана при предоставлении различных услуг, 5 – при покупке/продаже товаров через Интернет, 3 факта обмана под предлогом инвестирования, 3 факта обмана под видом сотрудников банка, 1 – при оформлении микрозаймов, 1 факт обмана в социальных сетях.

В Управление МВД России по городу Стерлитамаку обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей поступил звонок от неизвестного лица, представившегося «сотрудником банка». Звонивший рассказал, что в их банке проводится выгодная акция и сейчас можно выгодно инвестировать денежные средства, чтобы в дальнейшем получить хорошие дивиденды. Горожанку заинтересовало предложение и, недолго думая, она оформила несколько кредит на сумму более 4,5 миллионов рублей, а полученные средства перевела на счета аферистов. Однако обещанного дохода так и не получила.

На подобную уловку попалась и 58-летняя жительница Белорецкого района. Женщина также поверила звонившему мошеннику и перевела под предлогом инвестирования более 1 миллиона рублей.

35-летняя жительница города Уфы обратилась в Отдел полиции №8 с заявлением о мошенничестве. Женщина на просторах сети Интернет нашла объявление о заработке. Решив попробовать, горожанка написала по указанному в объявлении номеру. Собеседник представился менеджером одной из компаний и сообщил, что сейчас у них проходит набор желающих на обучение для дальнейшей удаленной работы. Однако обучение платное, но вложенные денежные средства затем окупятся. Поверив словам афериста, уфимка перевела на продиктованный им счет 700 тысяч рублей. После перевода суммы номер «менеджера» оказался заблокирован.

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