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Сегодня, 11:11

Выжившая. В Башкирии женщину жестоко избили, сбросили в погреб и подожгли

архив «Башинформа»
Фото:архив «Башинформа»

​Прокуратура города Салавата утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девушки и ее сообщника по статьям «покушение на убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц», «угроза убийством», «сбыт имущества, добытого преступным путем» и «незаконное изготовление холодного и метательного оружия».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в июле прошлого года фигуранты уголовного дела распивали алкогольные напитки со своей знакомой на территории заброшенного садового участка. Вспомнив прошлые обиды, они решили убить женщину - нанесли ей многочисленные удары. Затем обвиняемая перетащила потерпевшую в домик и сбросила в погреб.

​Сообщники разлили легковоспламеняющуюся жидкость, подожгли дом и скрылись с места происшествия. Благодаря тому, что пожар оперативно потушили, а потерпевшей вовремя оказали медпомощь, она выжила.

Кроме того, девушка обвиняется в нанесении телесных повреждений и угрозе убийством другой потерпевшей, а её сообщник — в сбыте краденых инструментов стоимостью свыше 12 тысяч рублей и переделке арбалета для отдыха и развлечений в разряд холодного метательного оружия многократного применения.

​Обвиняемые не признали свою вину. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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