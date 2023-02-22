Полицейские Башкирии и бойцы спецотряда «Гром» задержали «гастролеров»-наркосбытчиков

Полицейские Башкирии при силовой поддержке регионального отряда спецназначения «Гром» задержали троих жителей Свердловской области, перевозивших 24 кг запрещённых веществ. Помимо этого, преступники успели организовать тайники на территории Иглинского и Чекмагушевского районов, где обнаружено ещё 8 кг наркотиков.

«Задержанными оказались отец, сын и друг семьи, которые гастролировали по стране с удочками, снастями и свежей рыбой якобы в поисках хорошего места для зимней рыбалки, но при этом перевозили крупные партии смертоносного зелья из одного региона в другой», — сообщает «МВД Медиа».



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («приготовление к преступлению и покушение на преступление»), п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Фигуранты заключены под стражу.