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Вчера, 15:47

Бывший начальник отдела по молодежной политике района в Башкирии получил 12 лет тюрьмы

УФСБ РФ по РБ
Фото:УФСБ РФ по РБ

В Башкирии к 12 годам исправительной колонии строгого режима приговорили бывшего начальника отдела по молодежной политике администрации Туймазинского района, сообщили «Башинформу» в УФСБ России по республике.

Известно, что 37-летний чиновник подписывал акты выполненных работ по фиктивным договорам на закупку товаров в рамках выделенных грантов на патриотическое воспитание. С 2019 по 2020 год он получил от контрагентов свыше 3,3 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным по 7 эпизодам по статье 290 УК РФ о получении взятки.

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