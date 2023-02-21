В Октябрьском пенсионерка, доверившись аферистам, лишилась более 180 тысяч рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Октябрьскому поступило сообщение о мошенничестве. Со слов женщины, на ее мессенджер поступил аудиозвонок. На том конце провода робот сообщил даме, что для соединения с оператором ей необходимо набрать некую комбинацию. Жертва так и сделала. После чего трубку взял неизвестный, который представился сотрудником банка. Лжесотрудник поведал жертве, что ее сбережения в опасности, так как якобы в городе Тамбове неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Но есть шанс сохранить сбережения, переведя их на безопасный счет. Далее доверчивая дама через мобильное приложение банка перевела деньги со своего счета по реквизитам, продиктованным злоумышленником. Однако чек, подтверждающий транзакцию, не вышел. Обеспокоенная женщина связалась с банком по телефону горячей линии и объяснила ситуацию. Ей сообщили, что она имела дело с мошенниками. В итоге женщина лишилась более 180 тысяч рублей.

Потерпевшая знала о подобных фактах мошенничества, но наивно полагала, что не попадется в сеть аферистов.