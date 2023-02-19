В Башкирии 48-летний мужчина в поисках легкого заработка лишился более 240 тысяч рублей

Желание заработать легкие деньги сподвигло 48-летнего жителя г. Октябрьского поверить мошенникам и перевести собственные деньги на сомнительный реусурс.

Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе МВД по республике, мужчине поступило сообщение в одном из мессенджеров от неизвестного лица. Это было предложение дополнительного заработка с целью увеличения вложенных средств на одной из торговых интернет-платформ. Для начала собеседник убедил горожанина зарегистрироваться на сайте интернет-магазина, а затем вложить в «открытый личный кабинет» сумму в размере более 240 тысяч рублей, что мужчина и сделал. Обещанного дохода он так и не получил, а мошенник пропал. Обманутый был вынужден обратиться в отдел МВД России по г. Октябрьскому.

Еще один случай мошенничества произошел в Уфе. В отдел полиции № 3 обратилась 20-летняя девушка. Она отдала мошенникам более 750 тысяч рублей под предлогом сохранения денежных средств на своем счете. Заявительнице поступил звонок от лжесотрудника банка, который сообщил о подозрительной активности на счете горожанки. Звонивший заявил, что необходимо срочно помешать мошенникам, поэтому убедил уфимку оформить кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Поверив злоумышленнику потерпевшая последовала советам собеседника и перевела на продиктованный счет денежные средства.

Всего в дежурные части органов внутренних дел республики поступило 32 сообщения, связанных с общеуголовными мошенничествами. В их числе зарегистрированы: 8 фактов обмана граждан под видом сотрудникам банка или правоохранительного органа, 3 фактов обмана при предоставлении различных услуг, 2 факта обмана оформления микрозаймов, 4 — обман в социальных сетях, 4 — при покупке/продаже товаров через интернет, 4 факта обмана по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Всего жители республики отдали мошенникам более 14 миллионов рублей.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и по непроверенным сайтам.