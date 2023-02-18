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Вчера, 16:22

Пожарные в Уфе спасли из огня в многоквартирном доме более 20 жильцов

Главное управление МЧС по РБ
Фото:Главное управление МЧС по РБ

Сегодня, 18 февраля, в Уфе спасли от угрозы огня более 20 человек. Пожар возник на первом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого доме по улице Мира. Об этом информагентству «Башинформ» сообщили в главном управлении МЧС России по Башкирии.

«Прибывшие к месту силы и средства МЧС России с помощью спасательных устройств по лестничным маршам, которые были задымлены, и пожарных лестниц спасли больше 20 человек. По предварительной информации пострадавших нет. Горение потушено, распространения за пределы квартиры не допущено», — проинформировали в ведомстве.

Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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