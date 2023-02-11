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Сегодня, 17:04

В Башкирии пенсионерка лишилась сбережений, пытаясь «уберечь» племянника от неприятностей

В Башкирии пенсионерка лишилась сбережений, попавшись на уловку мошенника. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, злоумышленник задержан. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый уфимец. 

Заявление по факту мошеннических действий поступило в МВД по РБ в начале февраля. Пожилая уфимка сообщила, что, пытаясь помочь племяннику, попавшему в беду, лишилась денег. К ней приехал молодой человек и забрал 50 тысяч рублей. Больше на связь с потерпевшей никто не выходил.

Полицейские провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность предполагаемого мошенника. Задержанный дал признательные показания, на время следствия он арестован и находится в СИЗО.

«В настоящее время проверяется его причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ „Мошенничество“, продолжается», — сообщили в ведомстве.

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