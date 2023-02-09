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Сегодня, 09:15

В Башкирии опрокинулась фура с щебнем, пострадал водитель

скриншот видео
Фото:скриншот видео

В Башкирии на ходу опрокинулась фура «Скания», водитель пострадал. О дорожно-транспортном происшествии около села Иглино информагентство «Башинформ» узнало из сообщения главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова в его телеграм-канале.

ДТП, по предварительным данным, произошло около двух часов дня на 1501 км автодороги М-5 «Урал». Грузовик двигался со стороны Челябинска в сторону Самары, 43-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчину доставили в больницу, где после оказания медицинской помощи его отпустили домой. Известно, что водитель перевозил щебень.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Владимир Севастьянов напомнил водителям многотоннажных грузовиков, что опрокидывание автомобиля является одним из распространённых видов дорожно-транспортных происшествий. Основными мерами, предупреждающими опрокидывание грузового и легкового транспортного средства, являются равномерное размещение и надёжное крепление груза, снижение скорости, плавное торможение и плавные повороты рулевого управления.

Видео:телеграм-канал Владимира Севастьянова
Автор:Эдуард Кускарбеков
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