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Сегодня, 17:31

Пожилая уфимка отдала за мифические капсулы от порчи более 90 тысяч рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе в полицию обратилась 72-летняя уфимка. Женщина рассказала, что попалась на уловки мошенников при покупке «капсулы от порчи».

Ей позвонил неизвестный, предложил чудо-средство, предположив, что на пенсионерке наверняка есть порча. Пожилая уфимка, поверив словам афериста, пошла в отделение почты и перевела мошенникам 91 тысячу рублей. Однако товар не пришел, номер телефона звонившего стал недоступен.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

По данным МВД по РБ, всего жители республики за сутки отдали мошенникам более 1,5 млн рублей.

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