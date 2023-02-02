В Башкирии участнику аварии грозит лишение прав за нахождение на месте ДТП в нетрезвом состоянии

В Башкирии одному из участников аварии грозит лишение прав за нахождение на месте ДТП в нетрезвом состоянии.

Как стало известно «Башинформу» от главного госавтоинспектора республики, столкновение произошло в Стерлитамаке. 31-летний местный житель, управляя ВАЗ-21099, не уступил дорогу имеющей приоритет Kia Rio под управлением 35-летнего мужчины. В результате аварии водитель ВАЗа с различными травмами обратился в медучреждение и после осмотра врачи отпустили его домой.

В ходе проверки документов установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам ДПС он пояснил, что выпил спиртное уже после ДТП.

Однако такое разъяснение не помогло ему избежать ответственности. По требованию КоАП РФ водителю запрещено употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после аварии, к которой он причастен. На мужчину составили административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.